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Feghouli'den Galatasaray'a dava

Galatasaray’ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulübü FIFA’ya şikayet etti. Cezayirli oyuncu, sözleşmesinden doğan ödenmemiş 1.6 milyon euroyu faiziyle birlikte istedi. Söz konusu talebin içinde 3 aylık maaş, prim ve bonuslar ile ev kirası gibi kalemlerin de yer aldığı kaydedildi.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Feghouli Galatasaraya neden dava açtı?
Feghouli şu an boşta.

Feghouli, sarı-kırmızılı kulübü alacakları için FIFA’ya şikayet etti.

Galatasaray’da 5 sezon forma giyen ve 20 milyon eurodan fazla gelir elde eden Feghouli, kontratı bittikten sonra takımsız kaldı. Henüz bir kulüp bulamayan 32 yaşındaki oyuncu, 1.6 milyon euroluk alacağı için sarı-kırmızılı kulübe dava açtı.

31 Mayıs tarihinde sözleşmesi sona eren Cezayirli yıldız; Galatasaray’dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, prim ve bonusları, ev kirası gibi kalemler için şikayette bulundu.

Feghouli ayrıca alacakları için yıllık yüzde 10 faiz talebinde de bulundu.

3 kupa 16 sakatlık

Sarı-kırmızılı formayı 5 sezon terleten Sofiane Feghouli, beklenilen düzeye bir türlü çıkamadı.

İngiliz ekibi West Ham United’dan büyük umutlarla 4 milyon 250 bin euro karşılığında transfer edilen Cezayirli oyuncu, sarı-kırmızılı takımla 162 maça çıkarken 34 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

2 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra birer Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazanan Feghouli, istikrarsız performansı ve yaşadığı sık sakatlıklar sebebiyle kulüpsüz kaldı.

32 yaşındaki oyuncu, 5 sezon boyunca 16’dan fazla sakatlık geçirmişti.

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