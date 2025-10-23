Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague'de Türk derbisi

22:4323/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Basketbol EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. EuroLeague’de büyük heyecana sahne olacak Türk derbisinde, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile iki kez EuroLeague kupasını kaldıran Anadolu Efes, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Basketbol tutkunları ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes basketbol maçının yayın bilgileri ile takımlardan son gelişmeler.

Basketbolda heyecanın dozu artıyor. EuroLeague'in normal sezon 6. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. İki Türk ekibin heyecan dolu mücadelesini canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından tüm detaylar.


FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, yarın (24 Ekim Cuma) sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbi S Spots kanalından naklen yayınlanacak.

Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer aldı. Anadolu Efes ligin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenilirken Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti.


FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES'TE SON DURUM

Ev sahibi Anadolu Efes ise Avrupa kupalarındaki 881’inci maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar bugüne kadar Avrupa’da oynadığı 880 maçta 496 galibiyet ve 384 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague’de 632 maçta 339 galibiyet elde eden Anadolu Efes, son hafta sahasında Panathinaikos Aktor’a 95-81 mağlup olmuştu. Efes, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 16’ncı sırada yer alıyor.


İki Türk temsilcisi bugüne kadar Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe Beko 17, Anadolu Efes ise 9 galibiyet elde etti. EuroLeague’de oynanan 24 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 16, lacivert-beyazlılar 8 kez kazandı.

