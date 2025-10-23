Basketbolda heyecanın dozu artıyor. EuroLeague'in normal sezon 6. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. İki Türk ekibin heyecan dolu mücadelesini canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından tüm detaylar.





FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, yarın (24 Ekim Cuma) sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbi S Spots kanalından naklen yayınlanacak.

Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer aldı. Anadolu Efes ligin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenilirken Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti.





FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES'TE SON DURUM

Ev sahibi Anadolu Efes ise Avrupa kupalarındaki 881’inci maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar bugüne kadar Avrupa’da oynadığı 880 maçta 496 galibiyet ve 384 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague’de 632 maçta 339 galibiyet elde eden Anadolu Efes, son hafta sahasında Panathinaikos Aktor’a 95-81 mağlup olmuştu. Efes, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 16’ncı sırada yer alıyor.



