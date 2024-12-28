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Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan'a kaybetti

Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan'a kaybetti

Haber Merkezi
09:5828/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko, Partizan'a kaybetti.
Fenerbahçe Beko, Partizan'a kaybetti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a 90-81 yenildi.

EuroLeague’in 18’inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan’a 90-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Partizan, 8’inci galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 7’nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Partizan’da 27 sayı kaydeden Duane Washington oldu.


Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.


Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.


Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.


Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.


Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.


#Fenerbahçe Beko
#Partizan
#THY Euroleague

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