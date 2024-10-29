Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruların yanıtları haberimizde.