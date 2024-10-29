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Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi

16:1729/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko evinde İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko evinde İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko evinde İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk edecek. Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor. Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruların yanıtları haberimizde.

FENERBAHÇE BEKO - MACCABI PLAYTİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı
bu akşam saat 21.30
’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.

30. RANDEVU

Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

THY AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Fenerbahçe Beko
#Maccabi Playtika
#THY Avrupa Ligi

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