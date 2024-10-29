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Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 6. haftası

Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 6. haftası

14:0629/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes evinde Barcelona’yı ağırlayacak.
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes evinde Barcelona’yı ağırlayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes evinde Barcelona’yı ağırlayacak. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor. Ligde 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol temsilcisi ise liderlik koltuğunda yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Barcelona maçı 30 Ekim Çarşamba
saat 20.30
’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DA 842. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 842. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 841 maçta 475 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 594. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 593 mücadelenin 318'ini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

THY AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Anadolu Efes
#Barcelona
#THY Avrupa Ligi

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