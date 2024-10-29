Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 6. haftası

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko evinde İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk edecek. Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor. Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.