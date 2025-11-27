Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi maçta hakem Yasin Kol görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol