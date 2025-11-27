Yeni Şafak
tvnet
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Haber Merkezi
12:0127/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Derbinin hakemi belli oldu
1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi maçta hakem Yasin Kol görev alacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.


Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.


Yasin Kol

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:


Yarın:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır


29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın


17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi


20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan


20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu


30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe


20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler


1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam


20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Yasin Kol

