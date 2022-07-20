​Fenerbahçe Gustavo Henrique için Flamengo ile görüştü

Transfermarkt verilerine göre Gustavo Henrique'nin güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ayrılığı için gün sayılırken, Güney Koreli oyuncunun boşluğunu doldurmak için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği oyuncularla görüşmeler yapmaya başlayan sarı-lacivertliler, bu kapsamda Gustavo Henrique için Flamengo ile temaslara başladı.

Listede birçok isim var

Nino, Pablo Mari, Leo Ortiz, Alexandre Penetra, John Anthony Brooks, Jason Denayer ve Nahuel Ferraresi gibi isimleri listesinde bulunduran sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'yi de gündemine aldı. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Brezilyalı stoper için Flamengo ile görüşmelere başladığı öğrenilirken, Gustavo'nun bonservisi hakkında bilgi alındı.

Flamengo 3 milyon euro istiyor

13 Ocak 2020 tarihinde Santos'tan bedelsiz bir şekilde transfer edilen Henrique'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon toplamda takımıyla 10 karşılaşmada süre alan oyuncu, 2 gol kaydetti. Flamengo'nun, Gustavo Henrique için 3 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

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