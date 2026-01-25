Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan gündem olan galibiyet: Gol atmaya doymadılar

Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90 3 ve 90 5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.