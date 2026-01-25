Yeni Şafak
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan gündem olan galibiyet: Gol atmaya doymadılar

15:2225/01/2026, Pazar
Salas maçta 4 gol attı.
Salas maçta 4 gol attı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde lider Fenerbahçe arsaVev, sahasında Gaziantep ALG Spor’u 18-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 18-0 yendi.


Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da sarı-lacivertliler, 7-0 önde tamamladı.


Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90 3 ve 90 5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.


Fenerbahçe arsaVev, bu galibiyetle ligde puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.




