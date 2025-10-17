Yeni Şafak
Fenerbahçe Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

15:3517/10/2025, Cuma
AA
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.


Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pasla sahada devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

