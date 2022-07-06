Fenerbahçe King'le anlaştı

Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King transferinde önemli mesafe katetti.
Watford ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli golcünün menajeri İstanbul’da sarı-lacivertli yöneticilerle görüştü. 30 yaşındaki forvetin Fenerbahçe’de oynamak istediğini ilettiği belirtildi.
Joshua King konusunda son kararı teknik direktör Jorge Jesus verecek.
Yönetimin Enner Valencia’ya gelen teklifler sonrası Joshua King’i gündemine aldığı, Ekvadorlu futbolcuyla yollar ayrılırsa bu transferi gerçekleştireceği belirtildi.
Valencia'nın menajeri geldi
Enner Valencia’nın menajeri de Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek için İstanbul’a geldi. Ekvadorlu golcüye, Güney Amerika ülkelerinden transfer teklifleri olduğu bildirildi.
Sarı-lacivertli yönetim, Valencia’ya gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye alırken, tecrübeli golcünün bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirledi.
Sörloth ısrarı
Fenerbahçe’de Alexander Sörloth’u transfer etmek için de görüşmelerini sürdürüyor. Norveçli golcü için şartlar zorlanırken, sarı-lacivertlilerin Leipzig kulübüyle görüşmelerini yoğunlaştırdı.
Alman ekibinin teknik direktörü Domenico Tedesco ise Sörloth’u hazırlık kampında görmek istediğini yönetime bildirdi.
Fenerbahçe’nin Sörloth için Leipzig’e 6 milyon Euro teklif ettiği de öğrenildi.