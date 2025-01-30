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Fenerbahçe'ye müjde! Transferi duyurdular

Fenerbahçe'ye müjde! Transferi duyurdular

13:2630/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Skriniar'ı İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe, Skriniar'ı İstanbul'a getirdi.

Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Xavi Simons'un Leipzig'e satılmasıyla PSG'nin, kiralık oyuncu kontenjanında yer açıldı. Bu sayede Skriniar, Fenerbahçe'ye imza atabilecek.

1.5 yıldır Leipzig'de kiralık olarak forma giyen Xavi Simons'un, Alman ekibine transferinin resmileşmesi an meselesi. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Leipzig ile PSG, 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya vardı.


Bu anlaşma sonrası Paris Saint-Germain'in, kiralık oyuncu kontenjanında yer açılacak. Bu sayede Fransız temsilcisi, Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kiralayabilecek.


Sarı-lacivertliler, Slovak yıldızı İstanbul'a getirmiş ancak henüz resmi imza attıramamıştı.




#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Leipzig

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