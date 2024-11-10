Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.





Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?





Fenerbahçe'nin evinde Sivasspor'u konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





Ligde 37 randevu





Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 20 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 77 gol atarken, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-1'lik skorla kazanırken, Sivas'ta taraflar 2-2 berabere kaldı.





İki takımda da önemli eksikler var





Fenerbahçe'ye yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavisi süren İrfan Can Kahveci ve bireysel çalışmalarını sürdüren Cengiz Ünder kadroda olmayacak. Trabzonspor maçında sakatlanan ve AZ Alkmaar maçında riske edilmeyen Alexander Djiku'nun da durumuna maç saatinde karar verilecek. Sivasspor'da ise kart cezalısı Uğur Çiftçi ve sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj bu maçta forma giyemeyecek.









Tüm maçlarda gol attı





Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, bu maçların tamamında gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 8'ine 11'de başlayan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, 7 kez fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig'de gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alırken, tüm kulvarlarda ise 11 gol kaydetti.









Fenerbahçe - Sivasspor maçı muhtemel 11'leri





Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Mert, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, En Nesyri.

Sivasspor: Nikolic, Ziya, Sonko, Radakovic, Murat, Poungouras, Rodrigues, Charisis, Samuel, Koita, Balde.







