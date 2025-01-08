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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı belli oldu

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı belli oldu

Haber Merkezi
17:468/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Kupası kararlarını açıkladı. Peki Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılacak mı? Fenerbahçe Türkiye Kupası'na U19 Takımı ile mi katılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan sarı lacivertli kulüp, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.


Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası kararı belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı belli oldu. Sarı lacivertli kulüp, Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ali Koç, "Hocamız ve oyuncularımızın isteği üzerine Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Türkiye Kupası'na U19 Takımı ile mi katılacak?

Merak edilen konulardan birisi de Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na U19 Takımı ile katılıp katılmayacağıydı. Bu konuya da değinen Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık. U-19 ile değil. Hocamızın uygun göreceği kadroyla" dedi.






#Fenerbahçe
#Türkiye Kupası
#Süper Lig

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