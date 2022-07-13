Transfermarkt verilerine göre Alassane Plea'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Son olarak bonservisi elinde olan Joshua King'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir hücum oyuncusunu daha transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Alassane Plea sesleri

Fenerbahçe'nin gelecek sezon Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sona erecek olan Alassane Plae ile ilgilendiği öğrenildi. 29 yaşındaki Fransız oyuncunun maaş beklentisi ve bonservis ücreti konusunda bilgi alan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un onay vermesi durumunda bu transfer için harekete geçecek.

Bonservis ücreti 5 milyon euro

Geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıkan haberlerde, Plae'nin, Mönchengladbach ile sözleşme uzatmayacağı iddia edilmişti. Eski takımı Nice'in ise 5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında bu transferi bitirmek istediği ifade edilmişti.

REKLAM

13 Temmuz 2018 yılında Nice'ten Mönchengladbach'a 23 milyon euro karşılığında transfer olan Alassane Plea, bu sezon toplamda 35 karşılaşmada, 10 gol ve 8 asistle oynadı.

SPOR Fenerbahçe'de ayrılık sırası Luiz Gustavo'da