Fenerbahçe'de Asensio'dan endişelendiren haber

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol yıldız Marco Asensio'dan sıcak bir haber paylaşıldı.
Süper Lig’de şampiyonluk yolunda kritik bir virajı derbi galibiyetiyle dönen Fenerbahçe’de, Marco Asensio’nun sakatlığı sevince gölge düşürdü.
Maçın henüz 24. dakikasında dizinden yaşadığı problem nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan İspanyol hücumcu için sağlık heyeti teyakkuza geçti.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Asensio'nun dizindeki şişlik ve ödem hala inmediği için henüz MR'ı çekilemedi.