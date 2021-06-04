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Fenerbahçe'de 'futbolun başına Rıdvan Dilmen gelecek' iddiası

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde futbol takımının yönetimi konusunda başkan Ali Koç'un arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerde takımın teknik direktörünün yabancı olacağı kesinleşirken futbol direktörlüğü görevine ise ses getiren bir isim düşünülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede futbolun başına Rıdvan Dilmen gelecek iddiası
Rıdvan Dilmen son olarak NTV'de futbol yorumculuğu yapıyordu.

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde sportif direktörü Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı. Başkan Ali Koç önceki günlerde yaptığı basın toplantısında takımın başına yabancı teknik adam getirmek istediklerini ve futbol takımının başına ise yönetici olarak birini düşündüklerini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de bu açıklamalar sonrasında bu isimlerin kim olacağı araştırılmaya başlandı. Teknik direktör konusunda Portekizli ve Alman çalıştırıcıların isimleri kamuoyunda yer alırken futbol direktörlüğü görevi için flaş bir isim gündemde.

Kulislerden gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de futbol takımının yöneticiliği görevi Rıdvan Dilmen'e verilmek isteniyor. Dilmen, bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmasa da sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Dilmen'e bu fikrini ilettiği belirtildi. İlerleyen günlerde Rıdvan Dilmen'in futbolun başına geçmesiyle ilgili iddiaların netlik kazanması bekleniyor.

Tecrübeli gazeteci Fatih Doğan da sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili aldığı istihbaratı paylaştı.

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