Fenerbahçe'de Jhon Duran sahaya çıktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.