Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Jhon Duran sahaya çıktı

Fenerbahçe'de Jhon Duran sahaya çıktı

15:178/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Jhon Duran fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Jhon Duran fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Uzun süredir sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Jhon Duran bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.


Mert Hakan Yandaş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, tedavisi süren Jhon Duran ise bireysel saha çalışmalarına başladı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.





#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Karagümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ZİRAİ DON ÖDEME TARİHLERİ 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman, kimlere, hangi ürünlere ödenecek?