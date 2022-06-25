Fenerbahçe'de sol beke 2 aday

Fenerbahçe’de sol bek transferi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Jorge Jesus, yönetime verdiği raporda Ferdi Kadıoğlu’nun ters ayaklı olduğu için takımı yavaşlatacağını belirterek sol bek transferi istedi. Portekizli teknik adamın, Ferdi’yi sol kanatta değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Yönetim, teknik heyetin listesi doğrultusunda sol bek adayları için görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertliler, Boavista forması giyen 22 yaşındaki Cezayirli sol bek Yanis Hamache ve Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki sol bek Welington’u gündemine aldı. Fenerbahçe, her iki kulüple de temasa geçti. Welington’u, Standart Liege de kadrosuna katmak istiyor.

Yerli sol bek adayı olaraksa Sivasspor’dan Uğur Çiftçi öne çıkıyor. Fenerbahçe, 30 yaşındaki sol bekin transferi için kırmızı-beyazlı kulüp ile temasa geçti.

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Sivasspor, Uğur Çiftçi’nin sözleşmesini bu ay içinde 2027 yılına kadar uzatmıştı.

Stopere genç Portekizli

Stopere takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Famalicao forması giyen Portekizli stoper Alexandre Penetra’yı gündemine aldı.

Bu sezon gösterdiği performansla Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda da kendine yer bulan ve 6 maçta kadroya çağrılıp 3 maçta forma giyen Penetra için kulübü 3 milyon Euro bonservis istiyor.

Penetra, geçen sezon Famalicao formasıyla 33 karşılaşmada forma giyerken takımı adına 2 gol kaydetti

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