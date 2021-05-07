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Fenerbahçe'de tasarruf yolcuları belli oldu

Fenerbahçe’de takım maaş bütçesi 54 milyon eurodan 40 milyon euro seviyesine çekilecek. Performansa dayalı yapılacak sözleşmelerin yanı sıra mevcut kadrodan en az 10 oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede tasarruf yolcuları belli oldu
Fenerbahçe ligde 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma gereği 2021-22 sezonunda takım maaş bütçesinde en az yüzde 20 maliyet tasarrufu yapmak zorunda. Yönetim, bunun için bir yandan maaş yükünü düşürürken, bir yandan da akılcı ve nokta transferler yaparak şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı hedefliyor.

2 oyuncudan 7 milyon euro tasarruf

Hedef 54 milyon euro olan bütçeyi, 40-45 milyon euro seviyelerine çekmek. Bunun için de takımda yüksek yıllık ücret alan ve ücret performans dengesi açısından isteneni veremeyen Gustavo ve Samatta gibi oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim, 2 futbolcuyla yollarını ayırması halinde ödenecek bonuslar da dikkate alındığında yaklaşık 7 milyon euroluk tasarruf sağlayacak, önemli bir maaş yükünden kurtulacak.

Scoutlar oyuncu arıyor

Yönetim ayrıca bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Szalai ve Pelkas gibi isimleri bularak, kadroda tutmayı planlıyor. Her iki futbolcu da takımda maaş yükü yüksek olmayan isimlerden. Bunun için şimdiden scout ekipleri Macaristan, Yunanistan, Hırvatistan gibi Balkan ülkelerinde arayışlara başladı. Yönetim yapacağı yeni transferlerde maaş üst limiti belirleyecek, bu sezon uyguladığı gibi performansa dayalı sözleşmeler yapacak, sabit ücret düşük tutularak, sözleşmelerde başarıya dayalı bonuslar yer alacak.

  • Gönderilmesi planlanan oyuncular
  • Luiz Gustavo - 3 milyon €
  • Samatta - 3 milyon €
  • Diego Perotti - 1.2 milyon €
  • Sadık Çiftpınar - 750 Bin €
  • Lemos - 750 bin €
  • Oytun Özdoğan - 500 bin TL
  • Harun Tekin - 1.5 milyon €
  • Pasis Cisse - 1 milyon €
  • Gökhan Gönül - 1 milyon €
  • Tisserand - Belirsiz
  • Novak - Belirsiz
  • Thiam - Belirsiz

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