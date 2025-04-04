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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

13:174/04/2025, Cuma
AA
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladı.


Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.


Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.




#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Trabzonspor

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