Transfermarkt verilerine göre Al Musrati'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, Portekizli hocanın yönetime verdiği transfer listesine göre çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin listesinde birçok isim bulunuyor.

Fenerbahçe'den Al Musrati sürprizi

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe, Braga forması giyen Al Musrati'yi gündemine aldı. 26 yaşındaki ön libero için sadece sarı-lacivertliler değil, Fulham ve Real Betis'in de devrede olduğu iddia edildi.

12 milyon euro isteniyor

Braga'nın Al Musrati için 12 milyon euro değerinde bir bonservis bedeli istediği öğrenirken, Fulham'ın bu rakamı ödemeye yanaşmadığı ifade edildi.

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Libyalı oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 45 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

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