Fenerbahçe'den ayrılan Sertaç Şanlı'dan sürpriz imza

Fenerbahçe'den ayrılan Sertaç Şanlı'dan sürpriz imza

12:3428/09/2025, Pazar
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu kariyerine Dubai'de devam edecek.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun başarısında önemli rol oynayan Sertaç Şanlı geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulübe veda etmişti.


Milli pivot oyuncusu Sertaç Şanlı, kariyerine Dubai'de devam edecek. Euroleague yönetimi tarafından özel davet alan Dubai Basketball, tecrübeli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan duyuruda "Yeni evine hoş geldin Sertaç" denildi.




