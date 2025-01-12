Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den Galatasaray maçına tepki: "Hediye edilen bir maç daha"

Fenerbahçe'den Galatasaray maçına tepki: "Hediye edilen bir maç daha"

22:1012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Kulübü
Fenerbahçe Kulübü

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçındaki hakem hatalarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası tartışmalı hakem kararlarına tepki göstererek sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA


Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!


Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!


Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."






#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Başakşehir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar? Tahminler, artışlar ve ödeme detayları