Fenerbahçe'den Galatasaray maçına tepki: "Hediye edilen bir maç daha"

GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA



Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!



Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;

Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!… pic.twitter.com/khCd0scbnU