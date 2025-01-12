Fenerbahçe'den Galatasaray maçına tepki: "Hediye edilen bir maç daha"

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçındaki hakem hatalarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası tartışmalı hakem kararlarına tepki göstererek sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.
"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA
Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!
Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz."