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Fenerbahçe'den Jason Denayer harekatı: Teklif yapıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılma ihtimaline karşı Jason Denayer ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli takımın, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Belçikalı oyuncuya senelik 2 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeden Jason Denayer harekatı: Teklif yapıldı
Jason Denayer daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giymişti.

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Jason Denayer ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli takım Kim Min-Jae'nin ayrılığına hazırlanırken, listede farklı oyuncular da bulunuyor.

Fenerbahçe'de Kim Min Jae ile yollar ayrılabilir

Kalidou Koulibaly'yi Chelsea'ye satan Napoli, Kim Min-Jae için harekete geçti. Fenerbahçe'ye teklifte bulunan İtalyan kulübü, kısa süre içerisinde bu transferi bitirmek istiyor. Sadece Napoli değil, Fransa'dan Rennes de bu transfer için devreye girmiş durumda.

Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı

Kim Min Jae'nin ayrılığına hazırlanan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Jason Denayer ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertlilerine, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Belçikalı oyuncuya senelik 2 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi.

  • Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor'un da istediği Jason Denayer transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaşamazsa, daha önce de görüşmeler yaptığı Alexandre Penetra ile yeniden masaya oturacak.

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