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Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu: 5 eksik var

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu: 5 eksik var

Haber Merkezi
14:186/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile saat 23.00'te deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Bu karşılaşmaya kadar yenilgisiz gelen Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14'üncü sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Hollanda takımı AZ Alkmaar’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.


5 eksik var

Hazırlıklarını tamamlayan ve bugün Hollanda’ya gidecek olan Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:


Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.


Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve teknik direktör Jose Mourinho takımla birlikte olamayacak.




#Fenerbahçe
#AZ Alkmaar
#Avrupa Ligi

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