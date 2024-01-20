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Spor

Çağlar Söyüncü için son viraj

Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'ye transferi için kulübüne baskı yapıyor. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüryor.

10:34 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:17 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü bu sezon 9 maçta 213 dakika süre alabildi.
Çağlar Söyüncü bu sezon 9 maçta 213 dakika süre alabildi.

Kadrosunu takviye etmek istediği isimler arasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü de yer alan Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı oyuncu için geri sayıma geçti.


Sarı-lacivertli yönetim, Çağlar için Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu. İspanyol ekibi ise kiralama ücreti talep etti. Fenerbahçe kiralama ücreti ödemeye yanaşmazken oyuncunun yıllık ücertini karşılamaya hazır.




Selahattin Baki dönüşünü erteledi

İspanya'da bulunan ve geri dönüşünü erteleyen yönetici Selahattin Baki, istenilen kiralama bedelini makul seviyeye indirmek için yoğun çaba gösteriyor. Çağlar da, Atletico yönetimine Fenerbahçe için baskı yapıyor.









#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Atletico Madrid
4 saat önce
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