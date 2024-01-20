Kadrosunu takviye etmek istediği isimler arasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü de yer alan Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı oyuncu için geri sayıma geçti.





Sarı-lacivertli yönetim, Çağlar için Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu. İspanyol ekibi ise kiralama ücreti talep etti. Fenerbahçe kiralama ücreti ödemeye yanaşmazken oyuncunun yıllık ücertini karşılamaya hazır.













Selahattin Baki dönüşünü erteledi





İspanya'da bulunan ve geri dönüşünü erteleyen yönetici Selahattin Baki, istenilen kiralama bedelini makul seviyeye indirmek için yoğun çaba gösteriyor. Çağlar da, Atletico yönetimine Fenerbahçe için baskı yapıyor.































