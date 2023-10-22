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Spor

Fenerbahçe'nin durdurulamayan yıldızı Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sarı lacivertli forma altında dikkat çekici bir performans sergiliyor. Genç oyuncu, yaz transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de tam 9 gol attı.

19:50 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sebastian Szymanski - Fenerbahçe

Sebastian Szymanski - Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla parmak ısırtıyor. Szymanski, sarı lacivertli forma altında çıktığı 17 maçta 9 gol attı. 4 de asisti bulunan futbolcu sezonun en skorer isimlerinden biri oldu.

Szymanski, Hatayspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Polonyalı futbolcu, gol istatistiğini geliştirmeye devam ederken Kadıköy'deki tribünlerin en sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Szymanski sezon başında Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.





#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Süper Lig
16 saat önce
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