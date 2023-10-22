Fenerbahçe'nin durdurulamayan yıldızı Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla parmak ısırtıyor. Szymanski, sarı lacivertli forma altında çıktığı 17 maçta 9 gol attı. 4 de asisti bulunan futbolcu sezonun en skorer isimlerinden biri oldu.

Szymanski, Hatayspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Polonyalı futbolcu, gol istatistiğini geliştirmeye devam ederken Kadıköy'deki tribünlerin en sevdiği isimlerden biri haline geldi.

Szymanski sezon başında Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.















