Fenerbahçe'nin yeni transferi Bayern Münih'ten geliyor: Mert Yılmaz
Fenerbahçe Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı istedi
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bu hafta içi hareketli saatler yaşanacak. Kanat transferi için Samuel Kalu ve Diego Perotti için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, sağ beke Gökhan Gönül'e alternatif olarak da Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz'ı gündemine aldı. Hatta Fenerbahçe, Mert Yılmaz için Bayern Münih ile masaya oturdu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, nokta atışı transferler yaparak hem boşa para harcamak istemiyor hem de doğru bir kadro yapılanması içerisinde bulunmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündeminde, çok önemli isimler yer alıyor.
Kanatlar için hareketli günler
Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için temasa geçti. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunurken, Kalu da oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Öte yandan Fenerbahçe, gündemindeki Diego Perotti için Roma’nın bonservis bedeli istemesi nedeniyle beklemeye geçti.
Mert Yılmaz için Bayern Münih ile masaya oturuldu
Sağ beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih 2. takımında forma giyen Mert Yılmaz’ı gündemine aldı. 21 yaşındaki sağ bek için Alman ekibiyle masaya oturan sarı-lacivertliler, Mert Yılmaz’ı bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor. Fenerbahçe, genç futbolcuyu transferiyle Gökhan Gönül’e alternatif oluşturmayı planlıyor.
Mert Yılmaz geride bıraktığımız sezon, Bayern Münih 2 formasıyla 17 maçta görev yaptı. 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda toplamda 3 asistle oynadı.
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