Fenerbahçe Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı istedi

Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, nokta atışı transferler yaparak hem boşa para harcamak istemiyor hem de doğru bir kadro yapılanması içerisinde bulunmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündeminde, çok önemli isimler yer alıyor.

Kanatlar için hareketli günler

Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için temasa geçti. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunurken, Kalu da oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Öte yandan Fenerbahçe, gündemindeki Diego Perotti için Roma’nın bonservis bedeli istemesi nedeniyle beklemeye geçti.

Süper Lig'de haftanın öne çıkan transfer gelişmeleri Süper Lig 2020/2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar da transfer çalışmalarına hız verdi. Çaykur Rizespor arka arkaya açıkladığı 6 transferle birlikte, haftanın öne çıkan takımı oldu.Fenerbahçe, Trabzonspor, Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Konyaspor bu hafta yaptıkları transferlerle, kadrolarını güçlendiren ekipler oldular.Süper Lig'de haftanın öne çıkan transfer gelişmelerinden hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz:Video: Süper Lig'de haftanın öne çıkan transfer gelişmeleri

Mert Yılmaz için Bayern Münih ile masaya oturuldu

Sağ beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih 2. takımında forma giyen Mert Yılmaz’ı gündemine aldı. 21 yaşındaki sağ bek için Alman ekibiyle masaya oturan sarı-lacivertliler, Mert Yılmaz’ı bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor. Fenerbahçe, genç futbolcuyu transferiyle Gökhan Gönül’e alternatif oluşturmayı planlıyor.

Mert Yılmaz geride bıraktığımız sezon, Bayern Münih 2 formasıyla 17 maçta görev yaptı. 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda toplamda 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe özel maçta Alanyaspor ile yenişemedi (ÖZET) Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık mücadelesinde 1-1 berabere aldı.Fenerbahçe'de Vedat Muric, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Lemos, Filip Novak ve Mevlüt Erdinç maç kadrosunda yer almadı.Alanyaspor Salih Uçan'la öne geçti6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Salih'in ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, içeride kimsenin müdahale edemediği topta kaleci Altay kontrpiyede kaldı ve meşin yuvarlak direkt ağlarla buluştu: 0-1.20. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasına hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.Beraberlik golü Ferdi Kadıoğlu'ndan37. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun klas şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda gol sesi çıkmadı47. dakikada Rodrigues'in ortasında altıpas üzerinde Frey'in müsait durumda şutunda kaleci Ufuk Ceylan topu kontrol etti.52. dakikada Rodrigues'in ceza sahası içine pasıyla topla buluşan Frey, sağ çaprazdan topu ceza sahası dışında müsait durumdaki Gustavo'ya çıkardı. Bu oyuncunun gelişine müsait durumda şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı.Mert Hakan direğe takıldı60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan aşırtma vuruşun top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.86. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası solundan sert ortasında altıpas üzerinde Zajc'ın kafasıyla dokunduğu top direk dibinden auta gitti.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Fenerbahçe-Alanyaspor hazırlık maçı geniş özeti;Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı (ÖZET)