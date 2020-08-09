Galatasaray transfer haberleri: Samuel Kalu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Samuel Kalu kimdir?
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray rotasını Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'ya çevirdi. Hatta sarı-kırmızılı takımın Samul Kalu için yaptığı teklifte ortaya çıktı. Peki Galatasaray'ın istediği Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında? Samuel Kalu nereli? Galatasaray Samuel Kalu hakkında çıkan transfer haberlerini Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Arda Turan transferinden sonra hızını artırmış durumda. Galatasaray'ın son olarak Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Fransız basınında çıkan haberlerde, 22 yaşındaki futbolcunun menajerinin Galatasaray ile görüştüğü yazıldı. Hatta Galatasaray'ın Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi.
Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif
Haberin detayında yer alan bilgilerde, önümüzdeki hafta transferin netleşmesi beklenirken, Galatasaray'ın 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı yazıldı. Hoffenheim'ın da transfer etmek istediği 22 yaşındaki sağ kanat, Galatasaray'a transfer olmak istiyor. Onyekuru ile görüşen Kalu sarı-kırmızılı takım hakkında bilgi de aldı.
Bordeaux'un Gent'ten 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Samuel Kalu bu sezon, 22 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Samuel Kalu kimdir?
26 Ağustos 1997 yılında Nijerya'da Samuel Kalu, 1.76 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor. Futbola ülkesinde başlayan Kalu, 4 Ocak 2017 yılında Gent'e 1 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sadece yarım sezon Gent'te oynayan Samuel Kalu, Ağustos 2018 yılında 8.5 milyon euro karşılığında Bordeaux'un yolunu tuttu. 22 yaşındaki oyuncu, 12 kez giydiği Nijerya formasıyla 2 gol ve 3 asist yaptı.
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