Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Samuel Kalu kimdir?

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Arda Turan transferinden sonra hızını artırmış durumda. Galatasaray'ın son olarak Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Fransız basınında çıkan haberlerde, 22 yaşındaki futbolcunun menajerinin Galatasaray ile görüştüğü yazıldı. Hatta Galatasaray'ın Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif

Haberin detayında yer alan bilgilerde, önümüzdeki hafta transferin netleşmesi beklenirken, Galatasaray'ın 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı yazıldı. Hoffenheim'ın da transfer etmek istediği 22 yaşındaki sağ kanat, Galatasaray'a transfer olmak istiyor. Onyekuru ile görüşen Kalu sarı-kırmızılı takım hakkında bilgi de aldı.

Bordeaux'un Gent'ten 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Samuel Kalu bu sezon, 22 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Samuel Kalu kimdir?

26 Ağustos 1997 yılında Nijerya'da Samuel Kalu, 1.76 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor. Futbola ülkesinde başlayan Kalu, 4 Ocak 2017 yılında Gent'e 1 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sadece yarım sezon Gent'te oynayan Samuel Kalu, Ağustos 2018 yılında 8.5 milyon euro karşılığında Bordeaux'un yolunu tuttu. 22 yaşındaki oyuncu, 12 kez giydiği Nijerya formasıyla 2 gol ve 3 asist yaptı.

Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan'ın yeniden yuvaya dönmesinin ardından sarı-kırmızılılar bir oyuncuyla daha anlaştı.Yunan basınında çıkan haberlerde Omar Elabdellaoui'nin, Olimpiakos'tan ayrılacağı ve takım arkadaşlarına veda ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncu, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem" ifadelerini kullandı."Reddedemeyeceğim bir teklif"Yunan ekibinden neden ayrıldığını da açıklayan Omar Elabdellaoui, "Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" dedi.28 yaşındaki sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Sağ bekte gözde OmarGaleri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcularOmar Elabdellaoui'nin attığı şık goller;

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