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Galatasaray transfer haberleri: Samuel Kalu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif ortaya çıktı: Samuel Kalu kimdir?

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray rotasını Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'ya çevirdi. Hatta sarı-kırmızılı takımın Samul Kalu için yaptığı teklifte ortaya çıktı. Peki Galatasaray'ın istediği Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında? Samuel Kalu nereli? Galatasaray Samuel Kalu hakkında çıkan transfer haberlerini Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Samuel Kalu'nun güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Samuel Kalu'nun güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Arda Turan transferinden sonra hızını artırmış durumda. Galatasaray'ın son olarak Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Fransız basınında çıkan haberlerde, 22 yaşındaki futbolcunun menajerinin Galatasaray ile görüştüğü yazıldı. Hatta Galatasaray'ın Bordeaux ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın Samuel Kalu için yaptığı teklif

Haberin detayında yer alan bilgilerde, önümüzdeki hafta transferin netleşmesi beklenirken, Galatasaray'ın 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı yazıldı. Hoffenheim'ın da transfer etmek istediği 22 yaşındaki sağ kanat, Galatasaray'a transfer olmak istiyor. Onyekuru ile görüşen Kalu sarı-kırmızılı takım hakkında bilgi de aldı.

Bordeaux'un Gent'ten 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Samuel Kalu bu sezon, 22 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Samuel Kalu kimdir?

  • 26 Ağustos 1997 yılında Nijerya'da Samuel Kalu, 1.76 boyunda ve sağ kanat olarak görev yapıyor. Futbola ülkesinde başlayan Kalu, 4 Ocak 2017 yılında Gent'e 1 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sadece yarım sezon Gent'te oynayan Samuel Kalu, Ağustos 2018 yılında 8.5 milyon euro karşılığında Bordeaux'un yolunu tuttu. 22 yaşındaki oyuncu, 12 kez giydiği Nijerya formasıyla 2 gol ve 3 asist yaptı.
Samuel Kalu'nun attığı birbirinden şık goller;

Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan'ın yeniden yuvaya dönmesinin ardından sarı-kırmızılılar bir oyuncuyla daha anlaştı.Yunan basınında çıkan haberlerde Omar Elabdellaoui'nin, Olimpiakos'tan ayrılacağı ve takım arkadaşlarına veda ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncu, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem" ifadelerini kullandı."Reddedemeyeceğim bir teklif"Yunan ekibinden neden ayrıldığını da açıklayan Omar Elabdellaoui, "Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" dedi.28 yaşındaki sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Sağ bekte gözde OmarGaleri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcularOmar Elabdellaoui'nin attığı şık goller;

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktı
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktı

Fabrice N’Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar, Mensah için teklifini Berna Gözbaşı’na iletirken, Mensah’a karşılık olarak 3 oyuncu teklif edildi. Teklifi düşünmek için süre isteyen Gözbaşı, önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a cevap verecek.Galatasaray 2.5 milyon euro önerdiBu oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu öğrenilirken, Kayserispor’un nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Galatasaray’ın 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmesine karşın, Kayserispor Yönetimi, Beşiktaş’ın teklifine daha yakın. Atletico Madrid pay alacakÇünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40’ı Atletico Madrid’e gidecek. Harcama limiti çok düşük olan ve alacağı bonservis bedelinin de yüzde 40’ı İspanyol ekibine gidecek olan Kayserispor, kalan miktarın da 3’te 1’ini harcama limitinde kullanabilecek. Bu da ortalama 500 bin euroya karşılık geliyor.Ancak Beşiktaş’ın direkt teklifinde 3 oyuncuyu kadrosuna katabilecek olan Kayserispor Yönetimi, siyah-beyazlıların teklifine önümüzdeki hafta cevap vermek için fikir alışverişini sürdürüyor. Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladıRıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.İmza sonrası Galatasaray'a göndermeDevre arasında Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan fakat ön sözleşme ücreti ödenmediği için sarı-kırmızılı kulübü reddettiği iddia edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrasında konuşan 25 yaşındaki oyuncunun açıklamaları, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'deMert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde;"Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca da dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre Ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu. Benim için ve futbolculuğum hakkındaki düşünceleri beni çok mutlu etti. Dediğim gibi bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim."Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer olduMert Hakan'ın giydiği '12 numara'nın sırrı belli olduGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detayVideo: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı: Transferi yeni sezon forması giydirerek duyurdular

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