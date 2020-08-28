Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi

Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da sarı-lacivertli oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu isimlerden birisi de Sloven oyuncu Miha Zajc.

TRT Spor'dan yer alan habere göre, Fenerbahçeliliğiyle ön plana çıkan televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi sarı-lacivertli takımın kapısının 26 yaşındaki oyuncu için çaldı ve teklifini sundu. Sittard, Fenerbahçe'den gelecek cevabı bekliyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Thiago Silva imzayı attı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. "Stamford Bridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"Chelsea'ye transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Silva, "Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum. Stamford Bridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yakında görüşmek üzere Chelsea taraftarları" ifadelerini kullandı.Tecrübeli futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan Thiago Silva, Fransız ekibinde oynadığı 8 yılda 7'si lig şampiyonluğu olmak üzere 25 kupa kazandı. PSG'nin kaptanlığını da yapan Brezilyalı futbolcu, takımının 315 maçta formasını giydi ve 17 gol kaydetti. Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer etti

Sonraki satıştan yüksek pay

İtalya'dan gelen teklifleri düşük bulduğu için kabul etmeyen sarı-lacivertli yönetimin, Hollanda ekibinin teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu. Fortuna Sittard'ın bir sonraki satıştan yüksek bir miktarda pay vererek, bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.

Miha Zajc geçen sezon Fenerbahçe'de toplamda 17 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerde 2 gol atan 26 yaşındaki oyuncu bir de asist yaptı.