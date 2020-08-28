Transfer haberleri: Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Miha Zajc için, Fenerbahçelilerin sevdiği isim Acun Ilıcalı talip oldu. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Sittard, Miha Zajc için Fenerbahçe'ye transfer teklifinde bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da sarı-lacivertli oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu isimlerden birisi de Sloven oyuncu Miha Zajc.
TRT Spor'dan yer alan habere göre, Fenerbahçeliliğiyle ön plana çıkan televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi sarı-lacivertli takımın kapısının 26 yaşındaki oyuncu için çaldı ve teklifini sundu. Sittard, Fenerbahçe'den gelecek cevabı bekliyor.
Sonraki satıştan yüksek pay
İtalya'dan gelen teklifleri düşük bulduğu için kabul etmeyen sarı-lacivertli yönetimin, Hollanda ekibinin teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu. Fortuna Sittard'ın bir sonraki satıştan yüksek bir miktarda pay vererek, bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.
Miha Zajc geçen sezon Fenerbahçe'de toplamda 17 karşılaşmada görev aldı. Bu mücadelelerde 2 gol atan 26 yaşındaki oyuncu bir de asist yaptı.
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