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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Brezilyalı futbolcuyu bırakmak istemediklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Luiz Gustavo, Marsilya'dan ayrılmıyor.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Luiz Gustavo, Marsilya'dan ayrılmıyor.

Fotoğraf: JEAN-PAUL PELISSIER

Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi.

Fransız kulübünün başkanı Jacques-Henri Eyraud, yeni transferleri Alvaro Gonzalez'in imza töreninde yaptığı açıklamada 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Luiz Gustavo 4 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg'dan 10 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuştu.
Luiz Gustavo 4 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg'dan 10 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuştu.
Reuters

Gustavo'nun takımda kalacağını belirten Eyraud, "Gustavo'nun kariyerini burada tamamlamasını ve hatta futbolu bıraktıktan sonra da kulüp içinde görev almasını arzu ediyorum. Kendisi, bu kulübe çok saygılı ve istisnai bir disipline sahip. Çok yetenekli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Geçtiğimiz sezon Marsiya formasıyla 38 karşılaşmada forma giyen Luiz Gustavo 4 gol kaydetti.

Gustavo için ödenen en yüksek bonservis bedelini 17 milyon euro ile Bayern Münih yapmıştı.
Gustavo için ödenen en yüksek bonservis bedelini 17 milyon euro ile Bayern Münih yapmıştı.
Reuters

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