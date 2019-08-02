Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber

Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi.

Fransız kulübünün başkanı Jacques-Henri Eyraud, yeni transferleri Alvaro Gonzalez'in imza töreninde yaptığı açıklamada 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gustavo'nun takımda kalacağını belirten Eyraud, "Gustavo'nun kariyerini burada tamamlamasını ve hatta futbolu bıraktıktan sonra da kulüp içinde görev almasını arzu ediyorum. Kendisi, bu kulübe çok saygılı ve istisnai bir disipline sahip. Çok yetenekli ve takıma büyük katkı sağlayan bir oyuncudan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.