Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler: Muhtemel eşleşmeler belli oldu

12:28 18/05/2026, Pazartesi
Fenerbahçe ilk maçına 21-22 Temmuz'da çıkacak.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki muhtemel rakipleri netleşti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi macerasına 21-22 Temmuz’da başlayacak.

Avrupa’da bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan katılması kesinleşti. Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına 21-22 Temmuz tarihlerinde çıkacak.

Temsilcimizin 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri arasında Polonya’dan Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok ve Raków Częstochowa yer alırken, İskoç ekibi Hearts ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz da olası eşleşmeler arasında bulunuyor.

Fenerbahçe’nin 3. eleme turu ve play-off aşamasındaki muhtemel rakipleri de dikkat çekiyor. Portekiz’den Sporting CP, Fransa’dan Olimpik Lyon, Lille ve Rennes; Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Yunanistan’dan Olympiakos, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, Çekya’dan Sparta Prag ve Hollanda temsilcisi FC Twente sarı-lacivertlilerin karşısına çıkabilecek takımlar arasında yer aldı.

Öte yandan eşleşme senaryoları, Aston Villa’nın sezonu nasıl tamamlayacağına göre şekillenecek. İngiliz ekibinin hem UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanması hem de Premier Lig’i ilk dört içinde bitirmesi halinde Sporting Lizbon elemelerde yer almayacak ve farklı bir senaryo devreye girecek.


