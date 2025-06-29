Filenin Efeleri Fransa'ya diş geçiremedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Fransa’ya 3-0 mağlup oldu.

Organizasyonda toplam 8 maça çıkan milli takım, 2 galibiyetle ilk iki haftayı tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabında 16-20 Temmuz tarihlerinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.