Filenin Efeleri Fransa'ya diş geçiremedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Fransa’ya 3-0 mağlup oldu.
Milliler, Bulgaristan'da oynanan VNL'in ikinci haftasında 4 maçta 1 galibiyet elde edebildi.
Organizasyonda toplam 8 maça çıkan milli takım, 2 galibiyetle ilk iki haftayı tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabında 16-20 Temmuz tarihlerinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.
Üçüncü haftanın maç programı şu şekilde:
09.30 Türkiye-ABD
09.30 Türkiye-Almanya
09.30 Türkiye-Brezilya
05.00 Türkiye-Arjantin