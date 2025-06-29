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Filenin Efeleri Fransa'ya diş geçiremedi

Filenin Efeleri Fransa'ya diş geçiremedi

17:2929/06/2025, Pazar
AA
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Maç 70 dakika sürdü.
Maç 70 dakika sürdü.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Fransa’ya 3-0 mağlup oldu.


Milliler, Bulgaristan'da oynanan VNL'in ikinci haftasında 4 maçta 1 galibiyet elde edebildi.


Organizasyonda toplam 8 maça çıkan milli takım, 2 galibiyetle ilk iki haftayı tamamladı.


A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabında 16-20 Temmuz tarihlerinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.


Üçüncü haftanın maç programı şu şekilde:


16 Temmuz

09.30 Türkiye-ABD


17 Temmuz

09.30 Türkiye-Almanya


19 Temmuz

09.30 Türkiye-Brezilya


20 Temmuz

05.00 Türkiye-Arjantin






#A Milli Erkek Voleybol Takımı
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