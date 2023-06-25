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Spor

Filenin Efeleri şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Altın Lig finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

23:38 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye-Ukrayna

Türkiye-Ukrayna

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Altın Lig finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

#Filenin Efeleri
#Ukrayna
#Altın Lig
9 dakika önce
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