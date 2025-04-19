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Finale kadar durmak yok

Finale kadar durmak yok

Ali Kemal Yazıcı
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kadro istikrarını yakalamak isteyen Teknik Direktör Fatih Tekke, finale kadar kazanarak ilerlemek ve istikrarlı bir oyun anlayışı ile oyun gelişimini de sağlamayı hedefliyor.
Kadro istikrarını yakalamak isteyen Teknik Direktör Fatih Tekke, finale kadar kazanarak ilerlemek ve istikrarlı bir oyun anlayışı ile oyun gelişimini de sağlamayı hedefliyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Trabzonspor, 14 Mayıs’ta oynanacak final öncesinde yapacağı lig ve kupa karşılaşmalarında oyun olarak gelişimini tamamlayıp, oynayacağı 3 karşılaşmada istikrarı yakalamak istiyor.

Süper Lig’de beklenenin çok uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa’ya çıkmak isteyen Trabzonspor’un önceliği 14 Mayısta oynanacak finale kalmak ve sonrasında kupayı kazanarak hayalini gerçekleştirmek. Kupa finali öncesinde ligde bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan bordomavililer bu maç sonrasında 24 Nisan Perşembe günü evinde Göztepe ile kupa yarı final maçına çıkacak.


ÖNCELİK İSTİKRAR

Tüm planlamalarını takım ve oyun istikrarı üzerine yoğunlaştıran Teknik Direktör Fatih Tekke, ikisi lig biri kupa olmak üzere bu üç karşılaşmayı kazanmayı hedeflerken, finale kalmaları halinde oyuncularını bu hayati maça öz güveni yüksek bir motivasyonla hazırlamanın gayreti içinde. Kalan maçlarda sakat ve cezalı oyuncuları olmaması halinde kadroyu değiştirmeyi düşünmeyen Tekke, kupa maçlarında olduğu gibi lig karşılaşmalarında da rotasyona gitmeyerek Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarını ligdeki konumlarını bir kenara bırakarak oyun gelişimi için tekrar yapma maçları olarak görüyor.


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