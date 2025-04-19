Finale kadar durmak yok

Süper Lig’de beklenenin çok uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa’ya çıkmak isteyen Trabzonspor’un önceliği 14 Mayısta oynanacak finale kalmak ve sonrasında kupayı kazanarak hayalini gerçekleştirmek. Kupa finali öncesinde ligde bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan bordomavililer bu maç sonrasında 24 Nisan Perşembe günü evinde Göztepe ile kupa yarı final maçına çıkacak.

Tüm planlamalarını takım ve oyun istikrarı üzerine yoğunlaştıran Teknik Direktör Fatih Tekke, ikisi lig biri kupa olmak üzere bu üç karşılaşmayı kazanmayı hedeflerken, finale kalmaları halinde oyuncularını bu hayati maça öz güveni yüksek bir motivasyonla hazırlamanın gayreti içinde. Kalan maçlarda sakat ve cezalı oyuncuları olmaması halinde kadroyu değiştirmeyi düşünmeyen Tekke, kupa maçlarında olduğu gibi lig karşılaşmalarında da rotasyona gitmeyerek Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarını ligdeki konumlarını bir kenara bırakarak oyun gelişimi için tekrar yapma maçları olarak görüyor.