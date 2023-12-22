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Spor

Fırtına 5 Ocak'ı bekliyor

Bu sezon futbolun önüne geçen hakem hatalarının şiddet nokta gelmesinin yankıları devam ederken, Trabzonspor TFF'nin 5 Ocak'taki toplantısına kilitlendi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan ile birlikte 3 hakemin el çektirilmesi yönünde karar verilmesini bekliyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:41 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 10:23 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan - Mete Kalkavan
Ertuğrul Doğan - Mete Kalkavan

Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamın şiddet noktasına gelmesi ve maç takviminin değişmesine neden olan olaylardan sonra tüm kulüplerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. Trabzonspor cephesi açısından bakıldığında ise TFF'nin, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasından sonra görev verilmemesi konusunda prensip kararı almasına rağmen hakem Mete Kalkavan'ı aralıksız maçlara ataması bardağı taşırdı.


Maçı kazanmalarına rağmen VAR hakemi Kalkavan'dan rahatsızlık duyduklarını belirten bordo-mavililer "Kalkavan'a maç verilmeyecek" sözünün TFF tarafından tutulmamasına tepki göstermişti. Trabzonspor'un, 5 Ocak'ta toplanacak TFF'den Mete Kalkavan ile birlikte 3 hakeme maç verilmemesine yönelik karar almasını bekliyor.




Şeffaflık beklenitisi

Bordo-mavili kulüp, son olarak İstanbulspor ile oynadıkları karşılaşmada rakibin sahadan çekilmesinin kendileriyle alakalı olmadığını vurgularken, yaşananların kaos ortamını belirsizliğe doğru götürdüğünü düşünüyor. Trabzonspor açısından, bugün gerçekleştirilecek olan Kulüpler Birliği toplantısı da son derece önemli. Bordo-mavililer, toplantıda Türk futbolunun sorunlarının masaya yatırılmasını, radikal ve somut çözüm önerileri alınarak hayata geçirilmesini bekliyor. Trabzonspor'un önemli taleplerinden birinin de bundan sonra her şeyin daha şeffaf bir verilmemesine yönelik karar almasını bekliyor, şekilde uygulanması olduğu da ifade edildi.


#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Mete Kalkavan
#TFF
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