Fırtına başladı Kartal bitirdi

Zirveden uzaklaşan iki takımın hem geleceğe dair yaptığı planlar hem de bu sezon kendilerini Avrupa kupalarına atabilmek adına önemsedikleri bir maçtı. Beşiktaş, iç sahada bu sezon büyük maçları iyi oynadı ve kazandı. Solskjaer, Sivasspor maçıyla birlikte dokunuşunu hissettirmeye başladı. Öte yandan Şenol Hoca, kendi sistemini zorlaya zorlaya, vazgeçmeden takıma kabul ettirdi. Son haftalardaki skorlar da bununla doğru orantılı. Özellikle kalede Uğurcan, hücumda ise Banza çok formda geldi Dolmabahçe'ye. Maç öncesi Beşiktaş'ın Chamberlain ve Mario'yu tercih etmesi riskli bir başlangıçtı. Beşiktaş maça iyi başlayan taraftı. Topa sahip olan siyah-beyazlılar, Rafa ve İmmobile ile etkili de geldi ancak sonucu alamayınca, Trabzonspor maça ortak oldu. Bordomavililer henüz Beşiktaş kalesine gitmemişken, Rafa Silva'nın pas hatasıyla başlayan pozisyonu Banza affetmedi: 0-1. Kontrollü başlayan Şenol Güneş'in stratejisi ve hata kovalaması işe yaradı. Golden sonra Trabzonspor oyunu kendi alanında kabul ederken, kenarlardan rakibini zorlayan Beşiktaş, istediği pozisyonları üretemedi. Rafa, Mario ve Chamberlain'in ağır oyunları takımı frenledi. İkinci yarıya çok baskılı başlayan Beşiktaş, özellikle kanatları etkili kullandı. Trabzonspor savunmasının paniklediği anlarda Masuaku, Rafa Silva'ya iyi pas çıkardı ve ilk golde hatası olan Rafa, skoru eşitledi: 1-1. Golden sonra arayan yine Beşiktaş'tı. Trabzonspor, skoru kabullenir görününce cesaretlenen Kartal, Rashica'nın şutunda Batagov'a çarpan topla 2-1 kazandı.