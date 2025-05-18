Fırtına Bodrum önünde

Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Galatasaray’a 3-0 yenilen Trabzonspor, bugün ligde Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Süper Lig’deki son 2 maçında 4 puan bırakan bordo-mavililer, bugün kazanmak için sahaya çıkacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek isteyen Trabzonspor, matematiksel olarak devam eden şansını korumak adına sahada olacak. Bu sezon, ligde deplasmanlarda 2 kez kazanan Trabzonspor, bu anlamdaki şanssızlığını da kırmak istiyor.