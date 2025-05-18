Fırtına Bodrum önünde

Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Galatasaray’a 3-0 yenilen Trabzonspor, bugün ligde Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Galatasaray’a 3-0 yenilen Trabzonspor, bugün ligde Bodrum FK ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Süper Lig’deki son 2 maçında 4 puan bırakan bordo-mavililer, bugün kazanmak için sahaya çıkacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek isteyen Trabzonspor, matematiksel olarak devam eden şansını korumak adına sahada olacak. Bu sezon, ligde deplasmanlarda 2 kez kazanan Trabzonspor, bu anlamdaki şanssızlığını da kırmak istiyor.
BANZA GÖTÜRÜLMEDİ
Karşılaşma için hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan bordo-mavililer, saat 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Bodrum’a gitti. Trabzonspor'da sakatlıkları sebebiyle kalecilerden Uğurcan Çakır ile Onuralp Çevikkan, defans oyuncuları Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra golcü oyuncular Enis Destan ve Simon Banza kafilede yer almadı.