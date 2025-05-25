Fırtına bu sezon evinde son kez

Trabzonspor, bugün sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Sezonun son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu sezon taraftarları önündeki son karşılaşmasına bugün çıkacak. Bordomavililer, sezonu taraftarı önünde 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Mücadele, iki takım açısından da prestij mücadelesi niteliği taşıyor. Ligde orta sıralarda yer alan Trabzonspor, yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak için değişim sürecine hazırlanırken; Avrupa Kupalarına gitmek isteyen Samsunspor da son 2 haftayı kazanarak geçmek istiyor.