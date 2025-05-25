Fırtına bu sezon evinde son kez

Trabzonspor, bugün sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezon kendi evinde, taraftarı önünde yapacağı son karşılaşmayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor.
Trabzonspor, bugün sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Sezonun son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu sezon taraftarları önündeki son karşılaşmasına bugün çıkacak. Bordomavililer, sezonu taraftarı önünde 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Mücadele, iki takım açısından da prestij mücadelesi niteliği taşıyor. Ligde orta sıralarda yer alan Trabzonspor, yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak için değişim sürecine hazırlanırken; Avrupa Kupalarına gitmek isteyen Samsunspor da son 2 haftayı kazanarak geçmek istiyor.
EVİNDE GEÇİT VERMİYOR
Bordo-mavililer, bu sezon ligde evindeki performansıyla öne çıktı. İç sahada 17 maç yapan Trabzonspor, 10’unu kazanırken, 4’ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Fırtına, iç sahada sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Taraftarı önündeki maçlarda rakip filelere 38 gol atan bordo-mavililer 20 gol yedi. Trabzonspor, bu sezon şu ana kadar topladığı 47 puanın 34’ünü evinde hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer, deplasmanda ise 17 maçın sadece 2’sini kazanırken 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 16 gol atıp 23 gol yiyen Fırtına, dış sahada 13 puan topladı.