Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fırtına derbiye hazır

Fırtına derbiye hazır

13:5531/10/2025, الجمعة
IHA
Sonraki haber
Fatih Tekke oyunculara son taktikleri verdi.
Fatih Tekke oyunculara son taktikleri verdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sona erdi.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı yapıldı. Bordo-mavililerde bu maç öncesi tedavileri süren genç oyuncular Taha Emre İnce ve Salih Malkoçoğlu’nun kafilede yer almaları beklenmiyor.


Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 16:00 sıralarında Trabzon’dan İstanbul’a hareket edecek.





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? 31 Ekim İZSU su kesintisi olan yerleri duyurdu