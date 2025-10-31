Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda iki önemli eksik bulunuyor. İşte maça dair detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.
İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.
Galatasaray'da önemli eksikler
Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Torreira sarı kart sınırında
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha, sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.
Sahasında 31 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.