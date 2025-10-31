Sahasında 31 maçtır yenilmiyor





Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.