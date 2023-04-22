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Spor

Fırtına esmeyi unuttu

Trabzonspor'un 193 günlük deplasmanlarda kazanamama kabusu devam ediyor. Bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Bjelica ise yaptığı değerlendirmede gelecek sezon için her futbolcunun kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini söyledi.

Ali Kemal Yazıcı
10:16 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 21 deplasman karşılaşmasında biri hükmen 5 maç kazanabildi. Dış sahadaki 14 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, 2 beraberlik aldı.


Fırtına, deplasmanda en son ligde 1 Ekim 2022'de (193 gün önce) Kayseri'yi 2-1 yenmişti.


Herkes kaderini belirleyecek

Trabzonspor'un takım olarak baktığınızda önemli oyunculara sahip olan birtakım olarak göründüğünü ama takım olarak belki istenilen mücadeleyi gösteremediklerini belirten yeni teknik direktör Nenad Bjelica, "Buna karşı neler yapmamız gerektiğine bakacağız, çözüm bulacağız. Bunu çalışarak çözeceğiz. Birkaç gün içerisinde ya da kısa sürede bu sorunları çözebilmek çok kolay değil, zamana ihtiyacımız olacak. Önümüzdeki sezon kullanabileceğimiz oyuncuları, kimlerin bizde olup olmaması gerektiğini, hem de hedefimiz olan 4. sıraya ulaşmak adına kimlerin motivesi var, kimler buna hazır durumda bunları değerlendireceğiz" diye konuştu.


Nisan ayı iyi gelmedi

Son şampiyon Trabzonspor, nisan ayında şu ana kadar hiç maç kazanamadı. 1 Nisan tarihinde Süper Lig'de Kayserispor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz devi, 4 Nisan'da Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü'ne 3-1 kaybetti. 8 Nisan'da ise Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Geçtiğimiz haftaki Beşiktaş derbisi 0-0 bitti. Önceki gün de Sivasspor'a ligde mağlup olan bordo-mavililer, nisanda hiç maç kazanamadı.






#Süper Lig
#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
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