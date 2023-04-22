Fırtına esmeyi unuttu

Trabzonspor'un takım olarak baktığınızda önemli oyunculara sahip olan birtakım olarak göründüğünü ama takım olarak belki istenilen mücadeleyi gösteremediklerini belirten yeni teknik direktör Nenad Bjelica, "Buna karşı neler yapmamız gerektiğine bakacağız, çözüm bulacağız. Bunu çalışarak çözeceğiz. Birkaç gün içerisinde ya da kısa sürede bu sorunları çözebilmek çok kolay değil, zamana ihtiyacımız olacak. Önümüzdeki sezon kullanabileceğimiz oyuncuları, kimlerin bizde olup olmaması gerektiğini, hem de hedefimiz olan 4. sıraya ulaşmak adına kimlerin motivesi var, kimler buna hazır durumda bunları değerlendireceğiz" diye konuştu.