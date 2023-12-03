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Spor

Fırtına evinde 5'te 5 peşinde

Trabzonspor, bugün konuk edeceği Kayserispor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Lideki son 5 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen, iç sahada ise üst üste 4 maçtır kazanan bordo-mavililer, hanesine 3 puan yazdırarak serilerine devam etmeyi planlıyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:48 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Abdullah Avcı'nın maçtaki gol silahı yine Onuachu olacak.
Abdullah Avcı'nın maçtaki gol silahı yine Onuachu olacak.

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, bugün sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.


Bordo-mavililer, taraftarı önündeki maçı kazanarak hem geçen haftaki puan kaybını unutturmak hem de serilerini devam ettirmek istiyor. Trabzonspor, ligde son 5 maçında yenilgi almazken, aynı zamanda iç sahada yaptığı son 4 karşılaşmasını da kazandı. Bordo-mavililer bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 6'ya, iç sahadaki galibiyet serisini ise 5'e çıkarmak istiyor.


Bordo-mavililerde kart cezalısı Mendy ve sakatlıkları bulunan Fernandes, Bakic, Göktan ve Orsic dışında eksik bulunmuyor.




Avcı ile puan ortalaması 2.2

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımın başındaki ikinci dönemine başladığı Alanyaspor maçından bu yana 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Deneyimli teknik adam, 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı. Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.


53.kez karşılaşacaklar

İki takım arasında bugün oynanacak maç, birbirlerine karşı saha çıktıkları 53. mücadele olacak. İki takım arasında geride kalan 52 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili takımın, bu maçlarda Kayserispor filelerine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Trabzonspor rakibiyle sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.


Usta-Çırak bu kez rakip

Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı Başakşehir'i çalıştırırken, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar da turuncu-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.


Ümit Öztürk endişesi

Son 5 yıldaki vukuatlı maçlarına rağmen klasmanda tutulan hakem Ümit Öztürk'ün, bugünkü Kayserispor maçına verilmesi Trabzonspor camiasını tedirgin etti. Bordo-mavili taraftarlar "İnisiyatifleri rakiplerden yana kullandı. Gözümüz Ümit Öztürk'ün üzerinde" ifadelerini kullandı.






#Trabzonspor
#Süper Lig
#Kayserispor
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