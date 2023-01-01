|
Spor

Fırtına evinde sert esiyor

Süper Lig'deki son maçında, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3 farkla geçen Trabzonspor teknik direktör Nenad Bjelica ile evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alırken sadece 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda rakip filelere 17 gol bıraktı.

Ali Kemal Yazıcı
09:52 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Son 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Son 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada daha başarılı bir grafik sergiledi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 13 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.


Trabzonspor iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonunda 15 puan topladı. Deplasmanda ise 7 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 6 puanda kaldı. Bordo mavili takım, böylece Bjelica yönetimindeki 7 galibiyetin 5'ini Papara Park'ta aldı.


2.83 gol ortalaması yakaladı

Trabzonspor, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Fatih Karagümrük'ü 4-1, Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sezon ise Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, iç sahada Hırvat çalıştırıcı yönetimindeki tek mağlubiyetini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı. İç sahada bütün maçlarda gol atan Trabzonspor, 6 karşılaşmada 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Kendi evinde 2,83 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 0,83 ortalama ile maçlarını oynadı.


Hasret sona erdi

Trabzonspor, Bjelica ile 3.büyük karşılaşmasında ilk galibiyetini de sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yaşadı. En son geçen sezonun 14.haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, 266 günlük galibiyet özlemine son verdi.


Bjelica yönetiminde geçen sezon ligin 34.haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup ederek söz konusu maçlar içerisindeki ilk 3 puanını elde etti.






#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#iç saha
#galibiyet
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milan - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?