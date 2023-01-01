Fırtına evinde sert esiyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada daha başarılı bir grafik sergiledi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 13 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.





Trabzonspor iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonunda 15 puan topladı. Deplasmanda ise 7 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 6 puanda kaldı. Bordo mavili takım, böylece Bjelica yönetimindeki 7 galibiyetin 5'ini Papara Park'ta aldı.





2.83 gol ortalaması yakaladı

Trabzonspor, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Fatih Karagümrük'ü 4-1, Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sezon ise Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, iç sahada Hırvat çalıştırıcı yönetimindeki tek mağlubiyetini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı. İç sahada bütün maçlarda gol atan Trabzonspor, 6 karşılaşmada 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Kendi evinde 2,83 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 0,83 ortalama ile maçlarını oynadı.





Hasret sona erdi

Trabzonspor, Bjelica ile 3.büyük karşılaşmasında ilk galibiyetini de sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yaşadı. En son geçen sezonun 14.haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, 266 günlük galibiyet özlemine son verdi.





Bjelica yönetiminde geçen sezon ligin 34.haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup ederek söz konusu maçlar içerisindeki ilk 3 puanını elde etti.



















