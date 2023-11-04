Fırtına İstanbul'da sert esiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi.





Trabzonspor, takımın başındaki ikinci dönemini yaşayan Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.





Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer bu maçlarda 2 galibiyet 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.





2021-22'de hiç yenilmedi





Trabzonspor, Avcı ile şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.























