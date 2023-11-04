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Spor

Fırtına İstanbul'da sert esiyor

Bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, takımın başında ikinci dönemini geçiren Abdullah Avcı ile İstanbul'un büyüklerine karşı yaptığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik alırken sadece 3 karşılaşmada sahadan mağlup ayrıldı.

Ali Kemal Yazıcı
11:25 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı ve öğrencileri galibiyet parolasıyla Fenerbahçe karşısına çıkıyor.

Abdullah Avcı ve öğrencileri galibiyet parolasıyla Fenerbahçe karşısına çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi.


Trabzonspor, takımın başındaki ikinci dönemini yaşayan Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.


Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer bu maçlarda 2 galibiyet 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.


2021-22'de hiç yenilmedi

Trabzonspor, Avcı ile şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Fenerbahçe
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