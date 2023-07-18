Fırtına izin sonrası tempo artıracak

Koşan, mücadele eden ve agresif bir oyun anlayışı ile lige girmeyi planlayan Blejica, futbolcularını bu konuda oyuna motive etmeye çalışırken, hırçınlaşan fakat bu hırçınlığını oyun kuralları içinde sahaya yansıtan bir takım oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Hırvat teknik adam

, "izleyene keyif verecek, oyun anlayışı ve mücadelesi üst düzey bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Kampın son etabında oyun formasyonuna ağırlık vereceğiz"