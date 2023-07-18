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Spor

Fırtına izin sonrası tempo artıracak

Hazırlıklarına üç gün ara veren Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, için oyuncularına iyi dinlenmelerini söyledi. Hırvat teknik adam, "Keyif verecek, mücadeleci bir takım izletmek istiyoruz" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
09:09 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor'da tempo artacak.

Trabzonspor'da tempo artacak.

Yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da yoğun geçen antrenmanlardan sonra biraz olsun nefes almak için verilen üç günlük izin dün başladı.


İkinci etapta oynadığı 3 hazırlık maçının ilkini kaybedip, diğer ikisinde de sahadan aynı skorla 2-2 berabere ayrılan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, takım savunması konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için planlar yapıyor.


Perşembe günü kampın üçüncü ve son etabına başlayacak olan bordo-mavililerde Hırvat teknik adamın tüm oyuncuları kullanacağı ve kamp sonunda ayrılmasını istediği futbolcular konusunda yönetime kapsamlı bir rapor vereceği öğrenildi.


Oyun keyif verecek
Koşan, mücadele eden ve agresif bir oyun anlayışı ile lige girmeyi planlayan Blejica, futbolcularını bu konuda oyuna motive etmeye çalışırken, hırçınlaşan fakat bu hırçınlığını oyun kuralları içinde sahaya yansıtan bir takım oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Hırvat teknik adam
, "izleyene keyif verecek, oyun anlayışı ve mücadelesi üst düzey bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Kampın son etabında oyun formasyonuna ağırlık vereceğiz"
diye konuştu.

Uygulamaları dikkat çekti

Bjelica, kamp döneminde yaptığı uygulamalarla da dikkat çekti. Her idmanda oyuncularını yarıştırarak hazırlayan Hırvat teknik adam, ödül ve ceza sistemi de getirdi. Kazanan ve kaybeden takımlara Euro cinsinden para ödülü veya cezası getiren Bjelica, kaybedene sınav çekme cezası da verdi.

#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lİg
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