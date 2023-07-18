Fırtına izin sonrası tempo artıracak

Trabzonspor'da tempo artacak.
Yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da yoğun geçen antrenmanlardan sonra biraz olsun nefes almak için verilen üç günlük izin dün başladı.
İkinci etapta oynadığı 3 hazırlık maçının ilkini kaybedip, diğer ikisinde de sahadan aynı skorla 2-2 berabere ayrılan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, takım savunması konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek için planlar yapıyor.
Perşembe günü kampın üçüncü ve son etabına başlayacak olan bordo-mavililerde Hırvat teknik adamın tüm oyuncuları kullanacağı ve kamp sonunda ayrılmasını istediği futbolcular konusunda yönetime kapsamlı bir rapor vereceği öğrenildi.
Bjelica, kamp döneminde yaptığı uygulamalarla da dikkat çekti. Her idmanda oyuncularını yarıştırarak hazırlayan Hırvat teknik adam, ödül ve ceza sistemi de getirdi. Kazanan ve kaybeden takımlara Euro cinsinden para ödülü veya cezası getiren Bjelica, kaybedene sınav çekme cezası da verdi.