Fırtına seriye geçmek istiyor

Bordo-mavililer Abdullah Avcı ile yükselişe geçti.
Takımdaki havanın değişmemesi için işi sıkı tutan teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanların yanı sıra analizlerin yapıldığı yoğun bir hafta geçirdi. Bu toplantılarda oyuncularının düşüncelerini de not eden tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor maçını kazanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu ve seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
Trabzonspor'da Evren Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor. Eren'in yerine Larsen ilk 11'de forma giyecek.
Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, sahasında son 3 maçını kazanmıştı.