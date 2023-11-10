Fırtına seriye geçmek istiyor

Takımdaki havanın değişmemesi için işi sıkı tutan teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanların yanı sıra analizlerin yapıldığı yoğun bir hafta geçirdi. Bu toplantılarda oyuncularının düşüncelerini de not eden tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor maçını kazanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu ve seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu vurguladı.