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Spor

Fırtına seriye geçmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, bugün sahasında TÜMOSAN Konyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak derbiyi taçlandırmayı ve galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:50 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Abdullah Avcı ile yükselişe geçti.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı ile yükselişe geçti.

Takımdaki havanın değişmemesi için işi sıkı tutan teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanların yanı sıra analizlerin yapıldığı yoğun bir hafta geçirdi. Bu toplantılarda oyuncularının düşüncelerini de not eden tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor maçını kazanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu ve seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu vurguladı.


Eren'in yerine Larsen

Trabzonspor'da Evren Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor. Eren'in yerine Larsen ilk 11'de forma giyecek.


Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, sahasında son 3 maçını kazanmıştı.





#Trabzonspor
#Konyaspor
#Süper Lig
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