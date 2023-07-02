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Spor

Fırtına sert esecek

Yeni sezona iddialı girmek isteyen ve kadrosunu ön libero Kourbelis, stoper Fernandez ve sol kanat Orsic ile takviye eden Trabzonspor, forvetini Petkovic, orta sahasını da Gagliardini ile güçlendirmek istiyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:04 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor yeni sezon için iddialı kadro peşinde (Gagliardini-Petkovic)

Trabzonspor yeni sezon için iddialı kadro peşinde (Gagliardini-Petkovic)

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Trabzonspor transfere hızlı başladı. Yeni sezon öncesi kadrosunu ön libero Kourbelis, stoper Joaquin Fernandez ve sol kanat Orsic'le takviye eden bordo-mavili takım, yeni sezonda fırtına gibi esmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.


Trabzonspor, Dinamo Zagreb'den Bruno Petkovic ve Inter'le sözleşmesi sona eren Roberto Gagliardini için temaslarını sıklaştıracak.




Petkovic'in formasını giydiği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampında Hırvat ekibinin de aynı yerde bulunacak olmasını fırsata çevirmek istiyor. Trabzonspor, aynı otelde kalacakları Dinamo Zagreb ile yapılacak görüşmelerde transferi bitirmek istiyor.


Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da transfer için önemli bir etken olduğu ifade edildi.


Forvetin yanı sıra orta sahasını da güçlendirmek isteyen bordo-mavililerde bu bölge için gündeme gelen son isim ise İtalyan ekibi Inter'le sözleşmesi sona eren Roberto Gagliardini oldu. Trabzonspor'un, yıldız oyuncu için şartlarını zorlayacağı ifade edildi.








#Trabzonspor
#Petkovic
#Gagliardini
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