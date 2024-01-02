Fırtına sil baştan

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, lige verilen ara sonrası oyun formasyonunda ve kadroda değişikliklere gidecek.





Cezalı ve sakat oyuncusu bulunmayan bordo-mavililerde son 4 haftadır özellikle mevkilerde değişikliğe giden tecrübeli teknik adam, Larsen'e zaman zaman savunmanın sağında, zaman zaman da solunda görev verirken Denswil'in yanında stoperde Mendy'yi görevlendirdi.





Avcı, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldığı maçlarda ikinci bölgede Berat, Bakasetas ve Abdülkadir'e şans verdi. Hücumda ise en istikrarlı isimler Visca, Trezeguet ve Onuachu oldu.





Alternatifsiz golcü Onuachu

Abdullah Avcı, ligde cumartesi günü yapacakları Ankaragücü maçı ile oyuncu değişikliğinin yanı sıra bu değişikliğe uygun oyun formasyonu da oluşturmaya çalışıyor.





Sakatlığı sona eren Hüseyin'e Densvvil'in yanında forma vermesi beklenen Avcı, Mendy'i de ikinci bölgeye çekecek. Forvet hattında sakatlığı geçen Pepe ve Visca arasında tercih yapacak Avcı, Trezeguet'ten vazgeçmeyecek. Bordo-mavililerin alternatifsiz golcüsü ise yine Onuachu olacak.



















