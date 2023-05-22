Fırtına son düdüğü bekliyor

Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin yanı sıra vasatı aşamayan futbolu ile de eleştirilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, gelecek sezon her şeyiyle hazır bir takım izlettireceklerini belirtti. Geldiği günden itibaren oyuncuların fiziksel gücüyle ve mental yorgunluğu ile ilgili yetersizliğin olduğuna dikkat çeken Hırvat teknik adam bu şartlarda sezon devam ederken köklü değişiklikler yapmanın çok da mümkün olmadığına dikkat çekti.

Bjelica, gelecek sezonun çok daha iyi olacağını vurgulayarak, "Gelecek sezon takımımız fiziksel olarak daha iyi, daha kompakt, daha baskılı ve futboldan zevk alan oyunculardan oluşacak. Sezon sonuna yaklaştığımız bu dönemlerde önümüzdeki sezon bizimle olmayacağını bilen oyuncular var. Önlerinde ligde kalmak, şampiyon olmak gibi hedefler olmadığı ve sadece prestij için oynadıkları için onları hazırlamak çok da kolay değil" ifadelerini kullandı.