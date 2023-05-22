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Spor

Fırtına son düdüğü bekliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Önümüzdeki sezon bizimle olmayacağını bilen oyuncular var. Önlerinde ligde kalmak, şampiyon olmak gibi hedefler olmadığı için onları hazırlamak çok da kolay değil" diye konuştu.

Ali Kemal Yazıcı
09:36 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin yanı sıra vasatı aşamayan futbolu ile de eleştirilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, gelecek sezon her şeyiyle hazır bir takım izlettireceklerini belirtti. Geldiği günden itibaren oyuncuların fiziksel gücüyle ve mental yorgunluğu ile ilgili yetersizliğin olduğuna dikkat çeken Hırvat teknik adam bu şartlarda sezon devam ederken köklü değişiklikler yapmanın çok da mümkün olmadığına dikkat çekti.


Yeni sistem arayışı

Sezon sonuna kadar sahada farklı şeyler deneyip oyuncuların neler verebileceğini görmeyi beklediğini açıklayan Hırvat teknik adam, bir yandan takımı tanımaya çalışırken diğer yandan gelecek sezonun oyun planını kurguluyor.


Bu sezon tüm kulvarlardan kopan ve ligi tamamlamayı bekleyen bordo-mavililerde Bjelica, geriye kalan 4 haftalık süreçte yeni sezon planlaması ve oyun kurgusunu tasarlayacak.


"İşimiz kolay değil"

Bjelica, gelecek sezonun çok daha iyi olacağını vurgulayarak, "Gelecek sezon takımımız fiziksel olarak daha iyi, daha kompakt, daha baskılı ve futboldan zevk alan oyunculardan oluşacak. Sezon sonuna yaklaştığımız bu dönemlerde önümüzdeki sezon bizimle olmayacağını bilen oyuncular var. Önlerinde ligde kalmak, şampiyon olmak gibi hedefler olmadığı ve sadece prestij için oynadıkları için onları hazırlamak çok da kolay değil" ifadelerini kullandı.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
34 dakika önce
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